Bruno Fernandes: «Um reconhecimento mais importante do que outros»

Bruno Fernandes mostrou-se muito orgulhoso ao receber esta quinta-feira o prémio do Sindicato dos Jogadores por integrar o melhor 11 do ano na Liga NOS 2018/19."Foi um ano muito importante para mim. Consegui terminar a época com duas Taças, o prémio de melhor jogador da prova e figurar no onze do ano. Estou satisfeito e feliz por isso", disse à Sporting TV, frisando o quanto é importante ter sido eleito pelos 314 jogadores da prova."São colegas contra quem jogo, por isso, obviamente, que ser escolhido por eles é importante. É sinal que quando jogo contra eles jogo bem, faço as coisas bem e que eles vêem em mim um bom jogador. Por isso, acaba por ser um reconhecimento mais importante do que outros", referiu."Qualquer jogador tem de tentar estar sempre ao máximo nível e tentar fazer sempre o melhor pela equipa para que depois possam aparecer prémios individuais como este", acrescentou.