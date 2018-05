Para além dos jogadores ao lado descritos, sabe o nosso jornal que outros ativos do plantel estão ainda a ponderar esta hipótese. Entre eles surge Bruno Fernandes. Ao que foi possível apurar, o médio, de 23 anos, reserva uma tomada de posição após a final de hoje. Apesar de não esconder a incredulidade em relação ao sucedido na Academia, o internacional português, que tem sido um dos jogadores mais influentes do Sporting ao longo da época, está apostado em manter o mesmo nível de profissionalismo que apresenta desde o dia em que chegou a Alvalade proveniente da Udinese. Aliás, a atitude do 8 foi já várias vezes elogiada por Jorge Jesus.Para além de Bruno Fernandes, também Mathieu avaliará a situação na próxima semana. O experiente central francês, de 34 anos, pode procurar uma nova - e talvez derradeira - oportunidade da carreira no estrangeiro.