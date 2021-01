Bruno Fernandes vibrou com golos de Jovane no clássico entre Sporting e FC Porto

Naquilo que é um procedimento natural desde que rumou ao Manchester United, Bruno Fernandes fez questão de acompanhar o jogo do Sporting e não escondeu a sua satisfação pelo triunfo leonino. Aquando do primeiro golo do conjunto verde e branco, o antigo capitão do Sporting partilhou um vídeo do momento acompanhado pelo símbolo de uma bomba, em alusão ao remate de Jovane. No segundo golo escreveu "Mereces", dirigindo-se ao extremo cabo-verdiano.

Bruno Tabata, um dos elementos do plantel que testou positivo à Covid-19, também usou as redes sociais para mostrar a sua alegria pelo facto de o Sporting ter passado à final.