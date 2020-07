Bruno Fernandes volta a motivar Jovane Cabral: «Espero mais mas valeu pelo golaço, craque»

Jovane Cabral tem sido a principal figura do Sporting, desde a retoma do campeonato. O jovem extremo marcou cinco golos nos últimos seis jogos e tem sido alvo dos mais diversos elogios. Uma das pessoas que mais apoio tem demonstrado ao jogador do Sporting é Bruno Fernandes, estrela do Manchester United e ex-colega de equipa nos leões.





Esta sexta-feira o médio dos red devils voltou a recorrer às redes sociais para congratular e motivar Jovane, mas sempre a apontar para melhorias no futuro."Espero mais. Mas valeu pelo golaço, craque", escreveu Bruno Fernandes, no Instagram. O extremo do Sporting não demorou a responder: "Eu sei", ripostou Jovane, com um ‘emoji’ de polícia, em tom de brincadeira.