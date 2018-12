Com o Natal a aproximar-se, Bruno Gaspar decidiu colocar a sua camisola de jogo com o Nacional em leilão para fins solidários. Através do Instagram, o lateral-direito do Sporting anunciou que vai duplicar o valor que for angariado no leilão e entregá-lo à Associação de Apoio à Criança.Além disso, o antigo jogador da Fiorentina desafiou Fredy Montero a fazer o mesmo.