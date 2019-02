Bruno Gaspar com trabalho por fazer

Com a reintegração de Mathieu, o departamento médico dos leões tem apenas dois casos em mãos: Bruno Gaspar e Battaglia. Enquanto o último está a recuperar de uma intervenção cirúrgica ao joelho direito, o caso do lateral português não é tão preocupante; no entanto, existe ainda trabalho a fazer para que debele totalmente a sua lesão. Bruno Gaspar, de 25 anos, foi substituído ainda na 1.ª parte da receção ao Villarreal, após ter sentido um toque na coxa esquerda ao efetuar um ‘pique’ para recuperar a bola. Ainda que sem informação oficial dos leões, os primeiros indícios apontavam para uma paragem nunca inferior a três semanas. A este propósito, refira-se que os titulares no jogo de quinta-feira, da 2.ª mão com o Villarreal, realizaram ontem trabalho específico de recuperação no ginásio.