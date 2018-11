Bruno Gaspar e a primeira impressão de Keizer: «É um treinador muito comunicativo e exigente»

Bruno Gaspar sublinhou a boa impressão deixada por Marcel Keizer, a propósito do primeiro contacto do novo técnico do Sporting com o plantel. O lateral-direito garante, também, que o grupo já assimilou algumas ideias do holandês."As primeiras impressões foram muito positivas. É um treinador muito comunicativo, mas também muito exigente. Tem-nos ajudado, como nós o temos ajudado na comunicação. Tem sido um ambiente bastante bom e confortável para todos. O que ele nos pede é máxima dedicação e vontade de treinar em vir treinar. Ele tem ideia do quão grande é este clube. Já dá para perceber algumas ideias, o futebol dele e o que ele quer de nós", frisou Bruno Gaspar, de 25 anos, à Sporting TV, já de olho no próximo jogo, com o Lusitano Vildemoinhos."Desde que tivemos a primeira paragem para as seleções tentámos sempre melhorar. Com esta paragem e novo treinador vai dar para tirar novas ideias, treiná-las e metê-las em prática no jogo da Taça de Portugal", vincou, abordando também, por um lado, o bom momento individual que vive e, por outro, a força dada por todos a Battaglia, após o argentino ter sofrido uma lesão grave."Tem sido bom ganhar minutos. Tenho tentado dar o meu melhor e sei que as coisas vão aparecendo naturalmente. Quanto ao Battaglia, estamos a tentar ajudá-lo, é uma lesão difícil. Não só pela lesão em si, mas também pela paragem, também já estive parado bastante tempo e sei a dificuldade que é querer treinar e não poder", rematou o lateral.