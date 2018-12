Bruno Gaspar e Nani falham treino aberto em Alvalade

Treino solidário do Sporting contou com dois reforços de Natal e muita animação



Treino solidário do Sporting contou com dois reforços de Natal e muita animação

Bruno Gaspar e Nani foram as ausências mais notadas no treino do Sporting desta quarta-feira, numa sessão aberta ao público que animou as bancadas de Alvalade.O lateral falhou a sessão devido a uma gastroenterite, ao passo que Nani não trabalhou mas fê-lo no treino matinal sem limitações. Por sua vez, Montero e Wendel continuam a recuperar das respetivas lesões ligamentares.As novidades foram as presenças de Francisco Geraldes e Luiz Phellype, dois reforços para a segunda metade da temporada.Os leões jogam no sábado com o Feirense, em Santa Maria da Feira, para a Allianz Cup.