Bruno Gaspar e Ristovski à espera

A contratação de Rosier vai implicar a saída de um lateral-direito e, neste momento, a SAD está disponível para ouvir propostas por Bruno Gaspar e Ristovski.

A situação ainda está em aberto, mas tudo indica que será mais fácil negociar o antigo jogador da Fiorentina. Conforme Record noticiou, o camisola 76 dos leões é desejado pelo Getafe, que perguntou sobre a sua situação. Concentrado nos trabalhos da seleção de Angola que vai disputar a CAN, o defesa só irá analisar a situação após regressar do Egito.

Ristovski, no passado, já esteve ligado à Lazio e tem mercado em Itália, mas ainda não recebeu ofertas. No plantel há ainda Thierry Correia, que vai fazer o estágio mas não é garantido que fique.

No lado esquerdo, com a contratação de Borja em janeiro, abriu-se espaço a uma saída. Acuña está a disputar a Copa América e, se voltarem a surgir propostas visando a sua transferência, serão analisadas. Vinculado aos leões está também Jefferson, que tem mais um ano de contrato e também poderá sair se surgir uma oferta boa para todas as partes.