Bruno Gaspar já está em Atenas a fazer os exames médicos para assinar pelo Olympiacos. Sem espaço no plantel leonino, o lateral deverá assinar um contrato com o clube grego válido por um ano nas próximas horas. O jogador vai ser emprestado e, segundo informações veiculadas em Atenas, o Olympiacos no final da época poderá exercer a compra do passe.