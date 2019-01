Bruno Gaspar mantém a titularidade

Marcel Keizer vai fazer algumas alterações na equipa em relação ao onze que foi utilizado na passada segunda-feira, em Tondela.

Se o regresso de Bas Dost é natural face à recuperação do internacional holandês, já a colocação de Jefferson no lado esquerdo da defesa é motivada pelo castigo aplicado a Acuña. No lado direito vai continuar Bruno Gaspar, apesar da prestação negativa realizada no último jogo.

No meio-campo, o técnico prepara-se para inverter o triângulo com Wendel e Gudelj na base e Bruno Fernandes no vértice. Contudo, não pode ser descartada a possibilidade de Petrovic surgir no onze para dar mais consistência defensiva.

Em relação ao ataque Raphinha também deve manter a titularidade em detrimento de Diaby.