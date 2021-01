Bruno Gaspar na lista do Colónia

O futuro de Bruno Gaspar pode passar pela Alemanha. Segundo o portal especializado ‘Fussball Transfers’, o lateral-direito do Sporting está no topo da lista de potenciais reforços do Colónia neste mercado de janeiro, se Kingsley Ehizibue deixar o 16.º classificado da Bundesliga.





Bruno Gaspar, de 27 anos, está a treinar à parte na Academia de Alcochete desde o início da época, pois não entra nos planos de Rúben Amorim e não encontrou colocação na janela de transferências de verão, após passagem pelo Olympiacos.É um dos jogadores excedentários dos leões com maior peso na folha salarial e tem contrato até 2023. A SAD está recetiva a uma venda ou empréstimo com opção de compra.Na Alemanha, Gaspar está a ser associado igualmente ao Arminia Bielefeld.De resto, o jornal espanhol 'As' noticiou esta sexta-feira que o Elche também está interessado no experiente defesa do Sporting. De acordo com o diário desportivo, Bruno Gaspar tem em mãos a referida proposta do Colónia, mas o Elche não desiste de tentar convencê-lo a mudar-se para o 18.º classificado da La Liga já em janeiro. Uma decisão poderá estar iminente.O Elche pondera um empréstimo com opção de compra situada entre 1,5 M€ e 2 milhões de euros. A última palavra será de Bruno Gaspar.