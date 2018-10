Bruno Gaspar: «Na segunda parte quebrámos um pouco fisicamente»

Bruno Gaspar reconhece que a equipa do Arsenal soube tirar partido da quebra física do Sporting no decorrer da. As dificuldades previstas para o encontro acabaram por se verificar."Sabíamos que ia ser um encontro complicado. O Arsenal tem uma grande equipa. Com o decorrer do jogo fomos baixando, eles criando mais espaços e acabaram por ser mais felizes. Estão habituados à Premier League e na 2ª parte quebrámos um pouco fisicamente. Eles aproveitaram isso."Queremos ir o mais longe possível, a qualificação está em aberto e agora é pensar no próximo na visita ao terreno do Arsenal.""Todos os jogadores querem jogar, não tem acontecido com frequência, mas trabalho diariamente para corresponder e agarrar a oportunidade."