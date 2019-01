Bruno Gaspar não defronta Moreirense

O Sporting voltou ontem ao trabalho, depois da vitória sobre o Feirense, em jogo da Taça de Portugal, e Marcel Keizer ainda não pôde contar com Bruno Gaspar. O lateral saiu lesionado do clássico diante do FC Porto, com um traumatismo na anca, e não vai recuperar para a receção ao Moreirense, agendada já para amanhã. O holandês dispõe de apenas mais uma opção de raiz para a direita, o macedónio Ristovski, que deverá voltar a ser titular.

Ontem, Keizer não pôde contar também com Fredy Montero e Battaglia. O avançado tem um traumatismo no tornozelo esquerdo, sofrido antes do clássico com o FC Porto, e ainda está a recuperar. Rodrigo Battaglia, operado ao joelho, só deve voltar às opções no final da temporada.