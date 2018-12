Bruno Gaspar no treino do Sporting

O Sporting realizou esta sexta-feira mais um treino de preparação para a deslocação ao terreno do Feirense, com quem joga (sábado, às 19h45) na 3ª jornada do Grupo D da Taça da Liga.A boa notícia para Marcel Keizer chegou com a reintegração de Bruno Gaspar nos trabalhos com o restante plantel depois ter falhado as últimas sessões devido a problemas gástricos.De fora, a recuperar de lesões, estão ainda Nani, Wendel, Fredy Montero e Rodrigo Battaglia.O Sporting precisa vencer em Santa Maria da Feira para agarrar o 1º lugar.