Bruno Gaspar ruma ao Olympiacos por empréstimo

Bruno Gaspar vai representar o Olympiacos, por uma época, a título de empréstimo. O lateral-direito já se encontra na Grécia, para assinar contrato com o emblema liderado pelo português Pedro Martins, ficando prevista a possibilidade do conjunto helénico poder exercer uma cláusula de opção de compra no final da cedência. Sem espaço nas opções de Marcel Keizer, o clube leonino e o jogador de 26 anos acertaram que a saída seria a melhor estratégia para todas as partes.

Depois de uma temporada em que participou em 30 jogos e apontou um golo, Bruno Gaspar lesionou-se na pré-época, tendo perdido espaço para Thierry Correia, Ristovski e Rosier, jogadores que ocupam a mesma posição. Agora, prepara-se para aquela que será a segunda experiência no estrangeiro, depois de ter representado a Fiorentina na época 2017/18.