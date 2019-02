Bruno Gaspar vai parar

Bruno Gaspar, que saiu do jogo com o Villarreal ainda na 1ª parte com uma lesão na coxa esquerda, foi avaliado ontem e tudo aponta para um problema de cariz muscular. Os primeiros exames efetuados pelo corpo clínico dos verdes e brancos não permitiram um diagnóstico 100 por cento preciso, razão pela qual Bruno Gaspar será reavaliado hoje, mas a verdade é que, tratando-se de uma lesão muscular mais grave, o lateral deve parar três semanas. Como é óbvio, Bruno Gaspar não será opção para o encontro diante do Sp. Braga, já amanhã, e só depois de um diagnóstico mais pormenorizado do problema é que se poderá ter uma ideia do tempo de paragem.

Neste cenário, Ristovski será titular diante dos bracarenses, ele que entrou ainda no decorrer da primeira parte do jogo com o Villarreal para substituir Bruno Gaspar.