Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Bruno Jacinto após pedido de absolvição do MP: «É triste estar 17 meses nesta situação» Antigo oficial de ligação aos adeptos era acusado de ser um dos autores morais do ataque à Academia do Sporting





• Foto: Pedro Simões