Bruno Jacinto teria data do ataque a Alcochete assinalada em calendário

De acordo com informações recolhidas e divulgadas pelo Correio da Manhã, o ex-oficial de ligação aos adeptos do Sporting, Bruno Jacinto, tinha a data do ataque à Academia de Alcochete (15 de maio) apontada num calendário. Nas buscas realizadas ao gabinete do ex-funcionário leonino, os investigadores da Polícia Judiciária encontraram um calendário de parede, no qual Jacinto tinha assinalada a data, juntando ainda o número de telefone do argentino Marcos Acuña.





Recorde-se que Bruno Jacinto negou qualquer tipo de envolvimento na invasão a Academia de Alcochete durante o primeiro interrogatório, um cenário que poderá ser agora contrariado pelas provas físicas encontradas no seu gabinete.O ex-funcionário do Sporting foi detido a 9 de novembro, tendo sido acusado pelo DIAP de Lisboa de ter tido conhecimento prévio do crime, da sua preparação e execução, sem nada fazer para o evitar, ajudando ainda à fuga dos agressores para que estes não fossem detidos. Bruno Jacinto negou todas as acusações, mas o juiz ordenou a sua prisão preventiva.