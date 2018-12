Bruno Mascarenhas: «Não vou andar a correr atrás de Varandas»

Bruno Mascarenhas, antigo vogal do Sporting no período de Bruno de Carvalho, explicou que nunca colocou à disposição o lugar como representante do clube na FPF porque, se o fizesse, "o Sporting perderia a sua representação na federação". Em declarações à rádio Renascença, o ex-dirigente coloca o assunto nas mãos do atual presidente."Quem tem de me contactar, até porque eu já demonstrei disponibilidade para isso, é o Dr. Frederico Varandas. Eu não vou andar a correr atrás dele a pôr-me em bicos de pés sobre este assunto (...) Não acredito que a direção do Sporting - porque isso revelaria uma total falta de conhecimento de como as coisas funcionam - esteja diretamente por detrás disto. É, com certeza, um lapso. Porque não se pode tirar confiança política a um cargo que é de eleição. Acho que isto é um assunto que será esclarecido em breve. E mais uma vez digo, se o Dr. Frederico Varandas tiver interesse em falar, era bom que assim fosse", referiu Mascarenhas, numa situação que se estende a Rui Caeiro, outro antigo membro da direção anterior.Como Record adiantou esta quinta-feira, ambos foram contactados no sentido de se demitirem dos cargos mas terão recusado sair, pelos motivos que Mascarenhas enunciou em cima. Logo após as eleições, a 8 de setembro, os leões procuraram normalizar a situação, na tentativa de nomear novos representantes, da confiança de Frederico Varandas.Explicando que se trata de um lugar de "eleição e não de nomeação", Mascarenhas acrescentou que caso os dois saíssem os seus postos iriam para outro clube. "O Sporting não tem possibilidade de substituir, ou de nomear, uma pessoa para o meu lugar, ou o do Dr. Rui Caeiro. O Sporting perderia, pura e simplesmente, o seu representante. Porque quem sobe é a pessoa que está atrás? Exatamente, isto é, um suplente de outra Sociedade Desportiva. Ainda agora, recentemente, saiu o representante do Gil Vicente e entrou o representante do Tondela."