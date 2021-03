Bruno Paulista pode sair já para procurar clube no Brasil

A SAD do Sporting equaciona a possibilidade de libertar de forma definitiva Bruno Paulista, para que o médio possa procurar no Brasil, onde o mercado reabriu na segunda-feira, um clube para dar sequência à carreira. O contrato de Paulista, de 25 anos, termina no final da época, pelo que, nessa altura, sairá a custo zero.

Em suma, a decisão da SAD mais não será do que antecipar em três meses um desfecho previsível para um jogador que nem na equipa B, com a qual treina, disputou qualquer minuto esta temporada. Em cinco épocas no Sporting participou apenas em 10 jogos, entre equipa principal e equipa B.