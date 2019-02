Bruno Paz renova pelo Sporting: «Quero construir uma grande carreira aqui»

O Sporting anunciou esta segunda-feira a renovação de Bruno Paz até 2023, com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. O médio, de 20 anos, não escondeu a satisfação por este desfecho."Estou muito contente e orgulhoso por renovar contrato com este grande clube. O meu grande objetivo é chegar à equipa principal do Sporting e construir uma grande carreira aqui. A equipa técnica tem-me dado muita confiança e apoio e a minha resposta tem que ser dada com trabalho. Vou fazer tudo para poder representar o Sporting durante muitos ano", confessou ao jornal do clube o jovem da formação, que chegou à Academia em 2011.Bruno Paz, oriundo do Belenenses, passou por todas as equipas de futebol jovem dos leões. Há duas épocas, foi integrado no Sporting B e, esta temporada, faz parte do plantel sub-23. O jogador foi internacional em todos os escalões de sub-15 até sub-20.