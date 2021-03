Bruno Tabata: «Calma lá Dona Dolores, o Ronaldo ainda precisa de me pedir a 7»

A família de Cristiano Ronaldo voltou a celebrar de forma efusiva mais uma vitória do Sporting, com grande parte do clã Aveiro a vibrar com o triunfo em Tondela por 1-0 ao som da 'Marcha do Sporting'. No meio da festa houve um pormenor que chamou a atenção, com Dolores Aveiro a pegar numa camisola dos leões, com o número 7, com o nome precisamente de Cristiano. O vídeo rapidamente se tornou viral e este domingo, Bruno Tabata assinalou esse momento um humor nas redes sociais.





Calma lá dona Dolores, o Ronaldo ainda precisa me pedir a 7 — Bruno Tabata (@brunotabata) March 14, 2021

"Calma lá Dona Dolores, o Ronaldo ainda precisa de me pedir a 7", escreveu Tabata no Twitter juntando alguns emojis.Tabata entrou aos 73 minutos para o lugar de João Mário. Com este triunfo, o Sporting soma 61 pontos na Liga NOS.