Bruno Tabata deixa treino do Sporting mais cedo

Bruno Tabata não terminou o treino desta quinta-feira do Sporting devido a uma mialgia na coxa direita. Na preparação para o encontro com o Santa Clara, Rúben Amorim não contou com Eduardo Quaresma e Gonzalo Plata.





Eduardo Quaresma tem vindo a fazer tratamento e hoje fez também ginásio e Gonzalo Plata apresenta uma tendinopatia no joelho direito.O plantel leonino volta a treinar na sexta-feira de manhã, na Academia e às 17 horas será feita a habitual conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Santa Clara. Uma hora e meia depois, a formação verde e branca rumará aos Açores.