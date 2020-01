«Brunooooooo»: o 'tweet' de Rio Ferdinand que deixa Man. United e Sporting em alerta

As negociações entre Bruno Fernandes e o Manchester United podem estar muito perto de ficarem concluídas.





Brunoooooooooooo ??? — Rio Ferdinand (@rioferdy5) January 10, 2020

Rio Ferdinand, antigo jogador dos red devils, recorreu às redes sociais e deixou uma mensagem enigmática sobre as negociações entre o emblema de Manchester e o Sporting pelo médio leonino. "Brunoooooooooooo", publicou o antigo internacional inglês, seguido de um 'emoji' com a imagem de uma ampulheta e um relógio.O antigo defesa do Manchester United voltou ao Twitter minutos depois para deixar uma mensagem bem humorada. "Estou sentado à espera como vocês. Continuem a atualizar a página do twitter do Man United", escreveu.Tal comojá noticiou, Frederico Varandas, presidente do Sporting encontra-se em Inglaterra para negociar a transferência de Bruno Fernandes para Old Trafford.