Bryan Ruiz chega à Costa Rica e fala sobre o seu futuro

Bryan Ruiz já se encontra na Costa Rica, ao serviço da seleção do país, e à imprensa local falou sobre o seu futuro. O jogador contou que termina no próximo mês contrato com o Sporting, mas não pretende deixar a Europa."Vou terminar agora contrato com o Sporting e não tenho nada em concreto, nada assinado. Vamos ver o que acontece antes, durante ou depois do Mundial", referiu o médio, que em agosto completa 33 anos."Sinceramente, a minha ideia é continuar na Europa, é algo que me motiva e me chama a atenção. Vamos analisar bem e, se não chegar nada da Europa, não fecho portas a nenhum país e a nenhuma liga", frisou.