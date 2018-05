Bryan Ruiz, de 32 anos, é o preferido do Santos para reforçar o plantel do Peixe, estando neste momento a negociar com o clube brasileiro um contrato de uma época, com outra de opção. A imprensa brasileira, contudo, publicou ontem uma fotografia de Ruiz vestido com a camisola 10 do Santos – a que estará destinada ao costa-riquenho –, mas a imagem é de 2014: depois de brilhar pela Costa Rica no Mundial, o ainda jogador do Sporting foi presenteado com a camisola 10 do Santos, tendo publicado nas redes sociais a fotografia.Ontem, com a publicação da fotografia, ainda se chegou a pensar que já havia acordo, mas o Santos ainda negoceia com Bryan Ruiz, sendo este o alvo primordial do técnico Jair Ventura. Em fim de contrato com o Sporting, Ruiz pode, assim, prosseguir a carreira no futebol brasileiro, caso chegue a acordo com o Peixe, que ocupa a 15ª posição no Brasileirão’2018.