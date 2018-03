Continuar a ler

Duelo com os checos



"Não vai ser fácil, mas será importante ganhar sem sofrer golos em casa. Essa é a ideia."



Situação pessoal



"Sinto-me muito bem, estou a trabalhar forte e o importante é a confiança do treinador. Melhor fase da época? Acho que sim, e espero que fique ainda melhor."

O Sporting perdeu no último encontro da Liga NOS, ficando a 8 pontos do FC Porto, mas Bryan Ruiz deixou esta quarta-feira claro, em declarações à Sport TV, na antevisão ao duelo com o Viktoria Plzen, que os leões já esqueceram o desaire de sexta-feira e já mudaram o 'chip', para conseguir o triunfar ante os checos."Para nós é muito importante mudar o chip. A Liga Europa é uma prova muito importante para nós. Estamos nos 'oitavos' e queremos o apuramento para os 'quartos'. Este primeiro jogo é muito importante. Depois da derrota contra o Porto ficámos tristes mas temos de trocar o chip. Estudámos um pouco o adversário, defende muito bem e tem jogadores que podem fazer a diferença no ataque. Temos de fazer um jogo muito bom para conseguirmos um bom resultado"

Autor: Luís Miroto Simões