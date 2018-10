Bas Dost desejoso de jogar amanhã

Segundo foi possível apurar junto de fonte próxima de Bas Dost, por sua vontade seria titular já amanhã, frente ao Estoril, no jogo relativo à segunda jornada da Allianz Cup. Neste momento, a dificuldade de José Peseiro é mesmo a de controlar esta fome de bola do internacional holandês, que poderá ter mais alguns minutos de jogo frente aos canarinhos para ganhar o ritmo necessário que lhe permita recuperar o seu lugar no onze o mais breve possível.Ciente do seu peso na equipa, estando integrado no lote de capitães, o avançado deseja repetir o rendimento alcançado nas duas épocas anteriores, em que superou sempre a barreira dos 30 golos. Esta lesão veio dificultar este objetivo, mas a ambição mantém-se intacta pois com menos de 150 minutos de jogo contabiliza um bis.