Cadeiras do Estádio José Alvalade começam hoje a ser trocadas

Após a vitória com o Nacional, o Sporting inicia hoje o processo de substituição das atuais cadeiras no Estádio José Alvalade, estando prevista a conclusão da intervenção em 2022.





As novas passarão a ser verdes, mudança que desagrada ao arquiteto que projetou o recinto. "Ficará abaixo de deprimente", disse Tomás Taveira, ao ‘DN’.Como foi tornado público na semana passada, os leões vão começar em breve outra empreitada relacionada com infraestruturas. O fecho do fosso de Alvalade, embora tenha sido equacionado, não vai avançar no imediato, esclareceu ontem a Record fonte oficial do clube.