Cadeiras e novidades "em várias frentes": dirigente do Sporting aborda mudanças em Alvalade

Já saiu do papel uma das promessas da direção liderada por Frederico Varandas: a substituição das atuais cadeiras do Estádio de Alvalade por novas verdes. O início da montagem arranca no próximo domingo, dia 2 de maio, estando prevista a conclusão de toda a intervenção em 2022, sendo a substituição executada em duas fases: vai começar nas bancadas A e B dos lados Poente e Nascente, passando depois para as bancadas Norte e Sul. Em entrevista ao jornal 'Sporting', publicado esta quinta-feira, André Bernardo, membro do Conselho Diretivo, explica o motivo pelo qual as obras avançam nesta altura.





Cadeiras verdes a chegar: Sporting mostra como será o 'novo' Alvalade



"Estamos a negociar isto há já algum tempo. Entretanto, conseguimos melhores condições financeiras, e tínhamos, por motivos infelizes causados pela pandemia, a oportunidade única de efetuar a substituição sem afetar a presença do público. Gostaríamos de fazer tudo já, mas por motivos de gestão de fluxo de caixa, tivemos de dividir em duas fases", afirmou.Recorde-se que, segundo o jornal 'Novo', a obra terá um custo de 1,2 milhões de euros e que metade da verba já estará liquidada junto da empresa adjudicada para a obra.Na mesma entrevista, André Bernardo sublinhou ainda que vão existir mais novidades no Estádio José Alvalade. "Estamos a trabalhar em várias frentes. Uma delas vai arrancar dentro de pouco tempo e será anunciada brevemente".