Caderneta entusiasma jogadores do Sporting: grátis a partir de hoje com o Record

É hoje que pode começar a colecionar os cromos dos campeões pelo Sporting. A promoção é gratis diariamente com a compra do Record. É uma edição exclusiva a não perder!.





Vários leões já tiveram as cadernetas nas mãos e mostraram-se entusiasmados. Eduardo Quaresma, um dos mais jovens do plantel, salientou que esta é uma coleção “para mais tarde recordar”, enquanto Tabata deixou o apelo: “É a caderneta que todos os sportinguistas vão querer.” Mas os cromos também já chegaram a ex-jogadores. Litos lembrou-se da infância. “Era uma euforia doida para fazer as coleções”, disse. Miguel Garcia vai partilhá-la com os filhos. “Já lhes estou a passar a mística”, apontou.