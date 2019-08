Cagliari pensa em Viviano

O Cagliari equaciona avançar com uma proposta para assegurar o concurso de Viviano, adianta a imprensa italiana, explicando o súbito interesse do emblema da Sardenha com a lesão sofrida na sexta-feira por Alessio Cragno, o habitual titular. O guarda-redes, de 25 anos, sofreu um forte traumatismo no ombro direito, durante um encontro de preparação, com o Fenerbahçe, e poderá estar afastado dos relvados durante dois meses.