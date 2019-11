Camacho: «A equipa entrou muito bem»

Camacho voltou a somar mais minutos num jogo que deixou os leões no primeiro lugar do Grupo D da Liga Europa e não deixou de revelar-se satisfeito com o resultado. "Acho que foi um bom jogo, a equipa entrou muito bem fez dois golos na primeira parte. Estamos contentes com a vitória", afirmou o jogador que no final da partida ainda falou do seu regresso ao Sporting: "Estou muito contente e estou cá para ajudar a equipa sempre que tiver uma oportunidade".O extremo ainda falou sobre o futuro da equipa portuguesa na prova, mas primeiro lembrou o jogo com o Belenenses. "Queremos vencer cada jogo que disputamos, mas pensamos em casa um a seu tempo", concluiu.