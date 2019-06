Rafael Camacho, jogador que deixou o Liverpool para reforçar o Sporting, deixou uma mensagem de agradecimento aos reds. Usando as redes sociais, o avançado disse trazer consigo boas recordações e amigos."Um grande obrigado a todos da família do Liverpool, foi um prazer trabalhar neste grande clube. Muitas boas memórias e amigos. Obrigado pelo vosso carinho", escreveu Camacho na sua conta no Instagram.Recorde-se que o jogador de 19 anos assinou um contrato válido por cinco temporadas com o Sporting. O jogador já tinha representado os leões nas camadas jovens.