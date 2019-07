Camacho esperado na Academia

Uma cara nova garantida hoje em Alcochete é Camacho, que na passada quinta-feira assinou um contrato válido com os leões para as próximas cinco temporadas. O extremo, de 19 anos, ainda se viu obrigado a regressar a Inglaterra para resolver alguns problemas pessoais e, antes de regressar a Portugal, deixou uma mensagem de agradecimento aos adeptos do Liverpool.





O passe do jovem levou a SAD leonina a realizar um investimento de cinco milhões de euros, uma verba que os responsáveis leoninos acreditam que dará o respetivo retorno a nível financeiro e desportivo. Formado nas escolas do Sporting, o jogador partiu em 2013 para Inglaterra para representar o Manchester City e, posteriormente, o Liverpool.