Camacho estreou-se e diz adeus ao Liverpool

Rafael Camacho realizou ontem a estreia oficial pela equipa principal do Liverpool após já ter sido diversas vezes convocado por Jürgen Klopp, mas deverá ter sido a última partida que realizou pelos reds esta temporada.

Tal como Record havia avançado, o jogador, de 18 anos, está de malas feitas para o Sporting e deve apresentar-se em Alvalade até final desta semana. O jovem futebolista irá representar os verdes e brancos por empréstimo na próxima época e meia, mas ainda foi a tempo de deixar água na boca dos adeptos reds na eliminação do Liverpool face ao Wolves na Taça.

De forma algo surpreendente, Klopp lançou o internacional sub-18 português a defesa-direito e não a extremo - posição que normalmente ocupa - e Camacho respondeu da melhor forma à aposta do técnico alemão. Para se ter bem a noção, Rafael Camacho esteve quase irrepreensível nos duelos defensivos, tendo sido o jogador do Liverpool com mais desarmes (4) efetuados na partida. De resto, o português conseguiu muitas vezes antecipar-se com sucesso, intercetando jogadas de alguma perigo do Wolves, conseguindo fazer a vida negra ao compatriota Rúben Vinagre, que estava a cargo do flanco esquerdo do ataque da equipa orientada por Nuno Espírito Santo.

Devido à intensidade do encontro e ao facto de não ser a sua posição de raiz, Camacho sentiu algumas dificuldades nas transições defensivas, sendo que acresce o facto de que 40 por cento dos ataques foram realizados pelo seu lado. Porém, a nível ofensivo, Camacho conseguiu destacar-se.

Claramente na sua praia, o português teve várias incursões pelo flanco e variou com movimento para zonas interiores, onde conseguiu até desferir um remate perigoso de pé esquerdo, aos 83’. Uma exibição que mereceu elogios dos adeptos e ainda de Klopp: "Os jovens que atuaram estiveram bem e têm qualidade suficiente", sublinhou.