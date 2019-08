Camacho reintegrado

A reintegração de Camacho foi a grande novidade na sessão de treino do Sporting desta quinta-feira. O extremo recuperou da lesão muscular na coxa direita, e está assim às ordens de Marcel Keizer para a Supertaça, que se vai disputar no domingo, às 20h45, no Estádio Algarve.





Desta forma, o treinador holandês só não poderá utilizar Ristovski, Rosier e Battaglia no dérbi com o Benfica. Refira-se que o internacional argentino já vai marcar presença no recinto desportivo para apoiar os companheiros de equipa.Amanhã, o plantel leonino treina de manhã em Alcochete e, ao final da tarde, viaja para o Algarve.