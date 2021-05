Câmara, jantar e... férias: último treino do Sporting é hoje

Colocado um ponto final na Liga, o Sporting ainda terá um dia ‘agitado’ antes de entrar definitivamente de férias, período que se vai iniciar amanhã: hoje, o dia começa com um último treino, na Academia, onde os jogadores receberão o plano de gestão física a cumprir até ao regresso aos trabalhos, ainda sem data certa; à tarde, a partir das 16 horas, os Paços do Concelho, na Praça do Município, vão abrir-se para os campeões nacionais, onde o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, os irá homenagear. A cerimónia, sem público e com perímetro de segurança alargado, antecede um jantar de equipa – a derradeira festa.