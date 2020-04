Camisolas de Coates rendem 1.020 euros à Comunidade Vida e Paz

A iniciativa promovida por Carolina Mendes, que tem como objetivo recolher fundos para a Comunidade Vida e Paz, arrecadou esta terça-feira, 1.020 euros, para ajudar a população sem-abrigo de Lisboa, uma vez que, além de oferecer duas camisolas - uma do Sporting e outra da seleção do Uruguai -, Sebastián Coates comprometeu-se a pagar o mesmo valor, que os participantes oferecessem pelas mesmas. Ora, a camisola listada a verde e branco rendeu 260 euros. A celeste - neste caso, a alternativa, toda branca - contribuiu com 250 euros.





Quase tão importantes como o valor arrecadado para ajudar os mais necessitados foram as revelações feitas pelo internacional uruguaio, que defende a necessidade de haver um período de adaptação entre o regresso aos treinos e um eventual reinício da competição."Espero não ter de voltar a jogar logo a seguir, porque vai ser difícil. Para haver campeonato, vão ter de controlar tudo. É difícil ligar a TV e não haver futebol, mas é melhor, em primeiro lugar, controlar a pandemia e, depois, regressar tudo ao normal, não apenas no futebol. A título pessoal, o que mais desejo é reencontrar-me com os meus companheiros", reconhece o defesa-central.Sempre bem-disposto, o defesa dos leões aceitou responder às questões colocadas no 'chat' por aqueles que assistiram ao 'live' na rede social Instagram. Uma das questões, em jeito de brincadeira, pretendeu saber se Coates já tinha sido... 'mordido' pelo companheiro de seleção Luis Suárez. Após os sorrisos iniciais, lá veio a justificação bem humorada para a falta de resposta."Não posso responder, se não vai aparecer por todo o lado... O Luis fora do campo não tem nada a ver com o que é dentro do campo. Ele é muito competitivo. Pelo que se vê na televisão, alguns podem pensar que ele é má pessoa. Mas não, ele é top", assegura, relembrando a passagem de ambos pelo Liverpool: "Quando cheguei, tanto ele como a família quiseram sempre ajudar-me. Além dele também estavam lá o Maxi Rodríguez e Lucas Leiva."