Candidatura de Ricciardi condena "falsas informações" sobre o Haitong Bank

A candidatura de José Maria Ricciardi esclareceu na noite desta quinta-feira os contornos da relação entre José Maria Ricciardi e o Haitong Bank, do qual foi presidente, condenando "falsas informações" que foram circulando ao longo do dia."Esclarecimento Lista B:Foram postas hoje a correr anonimamente, na internet, falsas informações sobre José Maria Ricciardi e o período em que foi presidente do Haitong Bank. A mão cobarde por trás desta campanha negra e infame tem uma só intenção: manchar a candidatura da Lista B, procurando atingir a reputação pessoal e profissional de José Maria Ricciardi no momento em que, de forma aberta, propõe um caminho alternativo e saudável para o Sporting Clube de Portugal.Não nos deixaremos abater. Até pela resposta positiva que temos recebido da parte dos sócios e adeptos do Sporting e não só.A Lista B teria preferido ignorar a campanha negra em curso — como, de resto, tem feito até ao momento —, mas a extensão das insinuações espalhadas anonimamente obriga-nos a uma tomada de posição imediata.As insinuações feitas são falsas, José Maria Ricciardi saiu por vontade própria do Haitong Bank. Vale a pena recordar que o BESI não foi intervencionado pelo Estado, apresentou lucros numa área altamente competitiva internacionalmente e o seu valor acabou reconhecido pelo mercado ao ser comprado pelo Haitong Bank.As circunstâncias internacionais implicaram o reconhecimento de perdas e correções nas contas, como aconteceu com outras instituições financeiras, num processo dinâmico sempre acompanhado pelos reguladores e auditores. Extrapolar seja o que for a partir daqui equivale a fazer um pré-julgamento primário, apostando na desinformação para tentar ganhar as eleições do Sporting Clube de Portugal. Não cederemos. Não aceitaremos este jogo baixo. Hoje como sempre responderemos às dúvidas e perguntas feitas de forma aberta e assumida. Não de cara tapada. Viva o Sporting."