Capitães à bica para Sp. Braga

Quando o Sporting entrar em campo com o Feirense, estará desde logo avisado para a sua ficha disciplinar. Isto porque os leões têm um trio ‘à bica’, ou seja, em perigo de falhar a importante receção ao Sp. Braga, na jornada seguinte, caso vejam um amarelo. Nessa situação estão Nani, Bruno Fernandes e Coates, curiosamente o lote de capitães dos verdes e brancos e, naturalmente, peças influentes para Marcel Keizer.A este propósito, importa esclarecer a situação de Coates. Imediatamente após o dérbi em Alvalade, na última jornada, na ficha de jogo no site da Liga constava um amarelo para o central, aos 23’, que o suspenderia para o jogo com o Feirense. Porém, essa informação foi corrigida no relatório de jogo do árbitro Artur Soares Dias, que mostrou cartão, sim, mas a Jefferson e não ao uruguaio, que assim estará disponível no domingo.