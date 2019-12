Capitão Bruno dedicou golo a Neto

Após o plantel se ter mostrado solidário para com Neto, internado no hospital devido a uma fratura na grelha costal com pneumotórax associado, essa onda espalhou-se até aos Açores, pela figura de Bruno Fernandes. Aos 61’, ao concretizar o penálti que ofereceu o 4º golo ao Sporting, o capitão dirigiu-se a uma das câmaras televisivas e exibiu a camisola do central de 31 anos.

A dedicatória chegou a Neto e o jogador acabou por agradecer o gesto nas redes sociais. "Obrigado, Sporting e Bruno Fernandes. Ainda não é Natal, mas no dia em que regresso a casa, não podia receber melhor presente. Assim não tenho dúvidas de que nenhum de nós vergará. Saudações leoninas", escreveu no Instagram.