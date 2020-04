Capitão dos sub-23 do Sporting: «Clube vai sair mais forte depois disto»

A equipa sub-23 do Sporting continua a treinar mas em casa, depois de a Federação Portuguesa de Futebol ter dado por terminadas todas as provas do escalão. Tomás Silva, capitão da equipa leonina, gostava de ter acabado o campeonato mas compreende o atual momento.





"Todos nós queríamos continuar a jogar e queríamos que o campeonato tivesse um final, mas neste momento o mais importante é a saúde de todos. Temos de respeitar a decisão e todos nós a respeitamos", afirmou, à Sporting TV.O médio, de 20 anos, admite que "tem muitas saudades do futebol" e mostra-se orgulhoso pela maneira como o Sporting está a gerir a situação."Como capitão de equipa tenho de salientar que estou muito orgulhoso pela forma profissional com que todos nós encarámos esta situação porque quer dizer que todos nós estamos inseridos nos princípios deste clube. Não é uma situação fácil para ninguém e o mundo do futebol não é exceção. Todos nós tivemos de fazer sacrifícios", disse, mostrando-se confiante: "Tenho a certeza que o clube vai sair mais forte depois disto".A nível individual, o capitão leonino está satisfeito com o que alcançou esta temporada, apesar do término precoce. "Foi uma época bem conseguida para mim, fiz vários golos, várias assistências e apresentei-me a um bom nível, mas sem o resto da equipa não conseguiria fazer isso".