Capitão espalhou classe

Apesar de não ter marcado, Bruno Fernandes voltou a ser muito influente. O médio, de 24 anos, esteve envolvido nos três golos do Sporting e fez duas assistências. Muito acarinhado pelos adeptos nos exercícios de aquecimento, o capitão ovacionado, sendo o último a sair do relvado em direção aos balneários. Já nos festejos dos golos, os companheiros fizeram questão de festejar, individualmente, com o internacional português. Aos 37’, Bruno Fernandes esteve perto do golo, mas Willyan cortou a bola em cima da linha.





"Grande vitória e sobretudo grande atitude! Vamos continuar com esta mentalidade. Grande ambiente que nos proporcionaram", agradeceu Bruno nas redes sociais.