Caravana de adeptos do Sporting vai apoiar equipa antes do jogo com o P. Ferreira

O Sporting volta a entrar em campo na sexta-feira, na receção ao P. Ferreira (21h15), e nas redes sociais os leões já contam com o incentivo de diversos movimentos de sportinguistas. Aliás, um deles está a organizar uma corrente de apoio à equipa, sob a forma de uma caravana de adeptos.





Nesse sentido, e antes do jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, um grupo de sportinguistas vai acompanhar o percurso da equipa do Sporting desde a saída da Academia de Alcochete até ao Estádio de Alvalade."Vimos as palavras do Rúben Amorim e não podíamos deixar passar esta oportunidade para unir mais o Sporting. Com a pandemia, os adeptos não podem apoiar no estádio, logo a solução ideal era fazer uma iniciativa destas. Quanto maior a dimensão e participação do universo de sportinguistas neste tipo de iniciativas, mais vai mostrar que não somos um clube adormecido. Não deixamos de ser um clube com 3,5 milhões de adeptos. Este grupo tem feito coisas boas e merece o apoio dos adeptos", sublinhou, a, Martim Bustorff, um dos sócios do Sporting que originou num grupo de Facebook o movimento "#ondevaiumvãotodos", que vários atletas e dirigentes de diversas modalidades partilharam nas respectivas redes sociais após o jogo em Famalicão.