"No futebol tudo passa muito rápido e tenho a certeza que o Fábio já percebeu isso. Só posso dar-lhe os parabéns ", adianta Carlos Brito, que não resiste a repetir conselho que já deu há 13 anos: "Concentre-se só no jogo. Sempre jogou no limite e às vezes perde-se em coisas que só desviam a atenção. Estou certo que hoje, ao fazer 30 anos, vai pensar que tudo passou muito rápido". O treinador lembra a capacidade técnica evidenciada pelo internacional português e admite que nunca o viu como lateral-esquerdo. "Tudo surgiu num conjunto de circunstâncias que correram bem ao Fábio e ao Jorge Jesus", considera.