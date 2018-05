Continuar a ler

O deputado não tem dúvidas de que existem condições para a disputa da final da taça, no próximo domingo. "Creio que sim, é obrigação das autoridades terem cautelas mais acrescidas depois dos últimos acontecimentos, queremos que a festa da taça se faça num espaço de paz e de segurança e é nisso que as autoridades têm de se empenhar. Em que as famílias possam estar com filhos e netos, celebrando com alegria."



Sobre a intenção do líder leonino em processar Ferro Rodrigues, Carlos César foi taxativo: "Falo como presidente do grupo parlamentar do Partido Socialista e não como adepto do Sporting, mas estamos numa fase em que interessa muito pouco o que o presidente do Sporting diz."



O deputado não tem dúvidas de que existem condições para a disputa da final da taça, no próximo domingo. "Creio que sim, é obrigação das autoridades terem cautelas mais acrescidas depois dos últimos acontecimentos, queremos que a festa da taça se faça num espaço de paz e de segurança e é nisso que as autoridades têm de se empenhar. Em que as famílias possam estar com filhos e netos, celebrando com alegria."Sobre a intenção do líder leonino em processar Ferro Rodrigues, Carlos César foi taxativo: "Falo como presidente do grupo parlamentar do Partido Socialista e não como adepto do Sporting, mas estamos numa fase em que interessa muito pouco o que o presidente do Sporting diz."

Carlos César, conhecido sportinguista e presidente do grupo parlamentar do PS, minimizou esta quinta-feira a intenção de Bruno de Carvalho em processar Ferro Rodrigues, presidente da Mesa da Assembleia da República, pelas declarações que a segunda figura do Estado proferiu sobre o sucedido terça-feira em Alcochete. César abordou também a final da Taça de Portugal."Temos de fazer do desporto um ato de solidariedade sem prejuízo da competição que lhe está associada. Queremos retirar deste processo todas as ilações necessárias para que a final da taça seja uma forte celebração da festa do desporto. Gostaria que esta final da taça acabasse com os português saudando de pé todos os atletas, aplaudindo os vencidos e dando os parabéns os vencedores."