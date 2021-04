Carlos Fernandes: «Entrega total dos jogadoes do primeiro ao último minuto»

Carlos Fernandes assegurou que o Sporting trabalhou da mesma forma na preparação do jogo com o Farense, independentemente de ter empatado os dois jogos mais recentes. Por outro lado, o adjunto leonino enalteceu a entrega e a forma como os seus pupilos trabalharam.





"É bom regresar às vitórias. Quero sublinhar a entrega total dos jogadores do primeiro ao último minuto. Notou-se alguma inexperiência dos jogadores em alguns momentos. O Farense disputou muito o jogo, com um jogo muito direto. Nós podíamos ter feito o segundo golo mais cedo. A equipa portou-se bem, lutaram e... é isso. Não temos alívio de pressão. Não trabalhámos de forma diferente por termos empatado estes dois jogos. O banco está sempre igual, a apoiar os jogadores, tanto eles como nós. Todos a remar para o mesmo lado", garantiu o técnico adjunto, que em seguida não quis revelar o conteúdo da conversa com Rúben Amorim ao intervalo. "Não posso falar pelo Rúben, terá de lhe perguntar a ele".