Carlos Fernandes foi a voz de Amorim no jogo com o Farense

Na ficha de jogo, Emanuel Ferro é o treinador principal do Sporting, mas não foi o elemento leonino que mais indicações passou do banco de suplentes para dentro de campo. Esse papel pertenceu a Carlos Fernandes, outro dos adjuntos do técnico Rúben Amorim.

Este elemento verde e branco passou indicações com frequência para dentro de campo, mostrando particular cuidado com as bolas paradas, quer ofensivas, quer defensivas. Além disso, também teve um papel ativo nas substituições e em alguns momentos de jogo. Foi a voz de Amorim, ainda que de forma indireta, pois, pelo que foi possível perceber, Carlos Fernandes estaria em contacto com Adélio Cândido, o outro adjunto do comando técnico do Sporting, que viu a partida num camarote ao lado do treinador dos leões.

Rúben Amorim é que não estava certamente em contacto com nenhum elemento do banco sportinguista, até porque cumpre o castigo que lhe foi aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, na sequência da expulsão em Famalicão.